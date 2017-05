Von: Redaktion DER FARANG | 15.05.17

PHETCHABUN: Ein österreichischer Motorradfahrer mit dem Ziel Pattaya stieß in einer Kurve mit einem Motorrad zusammen. Der Ausländer und der Thai kamen ums Leben.

Der Polizei zufolge soll der 68 Jahre alte Thai mit seinem Motorrad die Fahrbahn überquert haben. Offenbar konnte der Ausländer auf seinem Motorrad KTM 1290 Super Duke nicht rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Der 50-jährige Österreicher wurde mit mehreren Brüchen und Kopfverletzungen in das Nong Phai Hospital eingeliefert, wo er wenig später starb, berichtet „Thai Rath“. Er betrieb in Bangkok eine große Bäckerei und war in der deutschsprachigen Expatgemeinschaft wohlbekannt. Der Thai erlag seinen Verletzungen am Unfallort.