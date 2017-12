Auf Kurse wetten

Von: Leonard Kehnscherper, dpa | 17.12.17

Bremen (dpa/tmn) - Wer sein Geld vermehren will, hat bei der Geldanlage in Aktien oder Anleihen viele Optionen. Neben den klassischen Wertpapieren können Anleger auch Zertifikate in ihr Portfolio aufnehmen. „Bei der Geldanlage mit Zertifikaten handelt es sich im Grunde um eine Wette auf die Entwicklung einer bestimmten Aktie oder eines bestimmten Indexes“, sagt Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen. Hierfür wird für das Papier ein bestimmter Basiswert festgelegt.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)