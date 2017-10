Armee-Chef General Chalermchai Sitthisart. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Sicherheitsbehörden haben auf sozialen Online-Netzwerken Hinweise entdeckt, die auf eine Störung der öffentlichen Ordnung während der Einäscherungs-Zeremonien des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadejs abzielen, berichtet „The Nation“.

Armee-Chef General Chalermchai Sitthisart sagte am Montag, dass diejenigen, die probieren, eine Störung der öffentlichen Ordnung zu provozieren, dieselben Personen sind, die bereits der Majestätsbeleidigung beschuldigt sind und sich ins Ausland abgesetzt haben.

Er betonte, dass die Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft sind, doch nichts zu befürchten sei. Chalermchai fügte hinzu, dass die Beisetzung des verstorbenen Monarchen für alle Thais ein bedeutendes Ereignis sei und die Beamten ein wachsames Auge auf Sicherheitsprobleme haben, insbesondere auf dem Gelände des Königlichen Krematoriums am Sanam-Luang-Platz. Polizeibeamte werden die Hauptkräfte sein, die für Sicherheitsangelegenheiten zuständig sind, während das Militär sie mit Informationen versorgt, erklärte Chalermchai und fügte hinzu, dass sich die Unterdrückung von Störungen in erster Linie auf bestimmte bekannte Ziele konzentriert.

König Bhumibol Adulyadej starb am 13. Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren nach langjähriger Krankheit. Seine Majestät war 70 Jahre lang im Amt und damit der am längs­ten amtierende Monarch der Welt. Die Einäscherungszeremonie findet am 26. Oktober statt.