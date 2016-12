Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.16

PATTAYA/HUA HIN: Jetzt ist es amtlich: Die Personenfähre Pattaya-Hua Hin legt erstmals am 1. Januar ab, und bis zum 15. Januar können sich Passagiere kostenlos über den Golf von Thailand bringen lassen.

Offiziell eröffnet wird der Fährbetrieb erst am 12. Januar. Nach dem 15. Januar kostet eine Fahrt 1.250 Baht. Der Katamaran startet in Hua Hin am Fischereianleger um 8.30 Uhr und in Pattaya am Hafen Bali um 15.30 Uhr. Das 38 Meter lange Schiff mit einer achtköpfigen Besatzung kann bis zu 339 Passagiere aufnehmen: 286 auf dem ersten Deck. 44 in der Businessklasse auf dem oberen Deck sowie in zwei VIP-Kabinen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 27 Knoten, in knapp zwei Stunden sollen die 105 Kilometer zwischen Pattaya und Hua Hin zurückgelegt werden. Auf dem Landweg sind es 345 Kilometer oder etwa vier Fahrstunden. Das Unternehmen Royal Passenger Liner Co. will die Strecke später mit insgesamt drei Schiffen befahren.