BANGKOK: Die traditionellen Einäscherungszeremonien des verstorbenen Monarchen König Bhumibol Adulyadej vom 25. bis 29. Oktober, sind ein geschichtsträchtiges Ereignis, das die Menschen im ganzen Land tief berührt und emotional bewegt. Zum Abschied von König Rama IX., „Vater der Nation“ und über 70 Jahre lang die Seele Thailands, werden ausländische Urlauber und Residenten gebeten, der Trauer der Bevölkerung Respekt zu zollen und sich angemessen zu verhalten.

Am ersten Tag werden in der Dusit-Maha-Prasat-Thronhalle im Großen Palast traditionelle buddhistische Zeremonien abgehalten. Die eigentliche Einäscherung beginnt am zweiten Tag im Königlichen Krematorium auf dem Sanam-Luang-Platz, ein 50,49 Meter hoher Bau in traditionellem Thai-Stil, der an den Berg Meru, die Achse der Welt, erinnern soll (siehe Foto). Am dritten Tag wird die goldene Urne mit der königlichen Asche und den Reliquien gefüllt und am vierten Tag im Rahmen einer zweiten traditionellen buddhistischen Zeremonie in der Dusit-Maha-Prasat-Thronhalle gesegnet. Am fünften Tag erfolgt der Transport der Königlichen Urne zur Chakri-Maha-Prasat-Thronhalle.

Feuerbestattung

Die traditionelle Verbrennungszeremonie unter Aufsicht des 3. Bataillons, 1. Infanterie-Regiments, der Königlichen Leibwächter, des 1. Artillerie-Bataillons und des Königlich Thailändischen Militärs wird am 26. Oktober um 19 Uhr abgehalten und auf den TV-Kanälen 3, 7, 5, MCOT, Thai PBS, NBT live übertragen, um der Bevölkerung landesweit die Möglichkeit zu bieten, Abschied von ihrem geliebten König zu nehmen.

Nahverkehr

Um Verkehrsbehinderungen entgegenzuwirken, hat die Stadtverwaltung bekanntgegeben, dass der BRT (Bus Rapid Transit), öffentliche Fluss- und Kanalboote sowie bestimmte Strecken des BTS (Skytrain) vom 25. bis 27. Oktober ganztägig kostenfrei genutzt werden können sowie die MRT (Metro) am 26. Oktober.

Krematorium

Die Bevölkerung erhält einen Monat lang die Gelegenheit, vom 1. bis 30. November, 7 bis 22 Uhr, das Königliche Krematorium zu besichtigen. Es gilt als Meisterleistung sowie Höhepunkt der modernen thailändischen Handwerkskunst und wurde in nur neun Monaten Bauzeit errichtet. Die Umsetzung eines Projekts dieser Größe, würde normalerweise drei Jahre in Anspruch nehmen.

Nachbauten

Um der landesweiten Bevölkerung den Abschied von Seiner Majestät zu ermöglichen, werden in allen 76 Provinzen sowie an neun Standorten in Bangkok Nachbauten des Königlichen Krematoriums errichtet.

Feiertage

Der Todestag König Bhumibols am 13. Oktober und der Tag der Einäscherungszeremonie am 26. Oktober wurden zu gesetzlichen Feiertagen bestimmt.

Blumenniederlegung

Landesweit kann die Bevölkerung in den meisten buddhis­tischen Tempeln sowie auf der ganzen Welt in den Niederlassungen der thailändischen Botschaft Sandelholzblumen als Zeichen ihrer Trauer vor einem Portrait des verstorbenen Monarchen niederlegen.

Nachtleben

Im Oktober müssen landesweit alle Entertainment-Aktivitäten und Feste abgesagt werden. Es wurden jedoch keine Einzelheiten mitgeteilt, wie Bars, Pubs und Discos verfahren sollen und was unter Entertainment-Aktivitäten zu verstehen ist. Viele Bar- und Diskothekenbesitzer haben jedoch angekündigt, aus Respekt vor dem verstorbenen König ihre Betriebe am 25. und 26. Oktober freiwillig zu schließen.

Weitere Informationen zu den Einäscherungszeremonien erfahren Sie im FARANG-Newsportal: www.der-farang.com.