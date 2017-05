Aktion sauberere Strände: Armee greift durch

Strandszenerie am Lamai Beach 500 Meter vor Hinta Hinyai: Wann kommt die Armee und wie scharf werden die neuerlichen Einschnitte für Restaurants und Bars werden?

KOH SAMUI/PHANGAN: Ein Monat allerletzte Gnadenfrist für illegale Bebauungen am weltberühmten Haadrin Strand auf Koh Phangan: eine Armee-Sondereinheit rückte Ende dieser Woche am Standort der Fullmoon-Partys an und machte deutlich, dass ab 20. Juni alle Restaurants, Bars und Massage-Hütten auf öffentlichem Grund kostenpflichtig abgerissen werden, wenn die Betreiber nicht selbst das Feld räumen.

Die Aktion ‚Saubere Strände‘ läuft seit zwei Jahren im gesamten Urlaubsbereich des Königreichs und nach Phuket scheint nun auch die Touristendestination an der Ostküste des Golfs von Thailand akuter in den Fokus zu rücken. Die Verwaltungsgemeinschaft Ban Tai auf Koh Phangan, in deren Verantwortungsbereich der Haadrin Strand liegt, erhielt eindeutige Anweisungen, alle illegalen Gebäude mit sofortiger Wirkung entfernen zu lassen – notfalls auch durch die Staatsgewalt.

Auf Koh Phangan hat der erneute Armeeeinsatz deutlich werden lassen, dass bisherige Stippvisiten der Soldaten keine haltlose Drohung gewesen waren. Ähnliches soll auch auf Strandgebiete der großen Nachbarinsel Koh Samui zukommen. Zum Ende der Hochsaison will die Armeeführung zeitnah alle Strände inspizieren und dort kurzfristige Ultimaten verhängen, wo es bereits mündliche Räumungsanweisungen gegeben hatte.

Einige Barbetreiber, wie beispielsweise der Inhaber eines beliebten deutschsprachigen Beachrestaurants am Lamai Strand, hatten bereits vor Beginn der Saison 2016/2017 freiwillig den Anweisungen der Armee Folge geleistet. Sogar kleinere Massage-Hütten wurden entfernt und alle Liegestühle mussten seither täglich abends eingesammelt und morgens wieder aufgestellt werden.

Fairness gab es nicht: Manche hielten sich nicht an diese Anweisungen und blieben von der Armee und Polizei unbehelligt. Das sorgte unter den konkurrierenden Strand-Unternehmern für Unmut. Dennoch bleiben die Gefühle bei allen gemischt. Keiner weiß, wann genau die Armee kommt und jeder weiß, dass es dann kein Pardon geben wird und auch keine Möglichkeit zum Widerspruch.

Zumindest vereint alle die bange Hoffnung, dass die Räumungen nicht so weit gehen werden wie auf Phuket und damit der Strandurlaub auf Koh Samui und Koh Phangan nicht auch zu einer Farce werden könnte. Bisher wurden beispielsweise Liegestühle von Strandgastronomen geduldet, wenn sich die Betreiber an die Vorgaben hielten.