1 Minute vor 12: Regen stoppt, Entspannung

UPDATE-KOH SAMUI: Die schweren Niederschläge haben um 14 Uhr aufgehört, laut Angaben der Inselverwaltung von Koh Samui ist sprichwörtlich ‚1 Minute vor 12‘ das Schlimmste verhindert worden: Die Monsunfluten sind noch nicht unter Kontrolle, aber die Lage hat sich binnen weniger Stunden überraschend entspannt –damit hatte am Vormittag dieses 7. Dezembers kaum noch einer gerechnet.

Die Lage um 17 Uhr:

Der Flughafen Koh Samui ist erreichbar und alle Flüge laufen wieder planmäßig.

Die Fährhäfen sind trotz überfluteter Zufahrten nicht abgeschnitten, auch dort ist die Lage normal.

Die Ringstraßen in Lamai und Chaweng sind weitgehend befahrbar, wegen der Überflutungen in einigen Bereichen sollten Zweiradfahrer besondere Sorgfalt walten lassen und am besten bis morgen ihre Gefährte stehen lassen.

Die Ringstraße in Maenam ab dem Hotel „Peace Resort‘ bis zur Kreuzung Bophut/Fishermanvillage ist nur für Pkw durchfahrbar.

Die Boput Kreuzung Richtung Flughafen ist bis zum Tor des Fisherman’s Village durch Überflutung nur für höhere Fahrzeuge passierbar.

Die Situation in der Beachroad in Chaweng und Lamai ist problemlos – dort gibt es kaum Behinderungen und fast alle Lokale haben normal geöffnet.

Nicht befahrbar bleibt bis auf weiteres die Kreuzung an Chawengs Phetch Buncha Boxstadion hinter dem Markt Laemdin und zur Polizeidienststelle Chaweng-Bophut. Der Verkehr aus der Soi Reggae Pub wird durch den Markt geleitet.

Vom Schwimmen in der starken Brandung des Meeres wird bis auf weiteres dringend abgeraten; ein Spaziergang am Strand ist gefahrlos möglich.

Die Wetterlage hat sich – wie vorhergesagt – ab heute, 7. Dezember, entspannt. Das Meteorologische Amt in Surat Thani war selbst überrascht über die Niederschlagsmenge des nachgerückten kleineren Tiefausläufers. Dieser zieht nordwestlich ab. Auf Koh Samui und den umliegenden Inseln hat der Regen aufgehört. Die Touristen strömten nach Ende der Regenschauer am frühen Nachmittag wieder in Scharen in die Restaurants, Bars und Geschäfte. Diese waren so gut besucht wie sonst in der Hochsaison.

Koh Samuis Bürgermeister Ramnate Jaikwang und sein Hilfsteam sowie die Polizei und der Katastrophenschutz haben hervorragende Arbeit geleistet. An allen neuralgischen Flutstellen standen seit Tagen gut eingewiesene Hilfskräfte, die den Verkehr regelten und selbst im Notfall mit Hand anlegten. Auch durch die gute Teamarbeit und Koordination konnte der Verkehr so schnell wieder freigegeben werden.

In den nächsten Tagen rechnen die Mitarbeiter des Tesaban mit weniger Niederschlag und einer weiteren Entspannung. Dann sollen die Schäden ermittelt werden. Noch gibt es keinen Überblick, wie viele Häuser der schwere Monsun 2016 beschädigt hat und wie teuer die Verwüstungen an Gebäuden und den Straßen kommen. Dennoch war heute um 16 Uhr im Büro des Bürgermeisters die Erleichterung an allen Gesichtern abzulesen. In letzter Sekunde scheinen umfassende großflächige Überflutungen der Touristenzentren abgewendet worden zu sein.