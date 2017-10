Das Königliche Krematorium am Sanam-Luang-Platz. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Für die Berichterstattung über die Einäscherungszeremonien für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej haben sich 1.687 Journalisten akkreditieren lassen.

Nach Angaben aus dem Büro des Ministerpräsidenten sind unter den Journalisten 315 Ausländer aus aller Welt. Für die Journalisten von TV, Rundfunk, Zeitungen und sozialen Medien wurde im großen Auditorium der Universität Thammasat ein Pressezentrum eingerichtet.

Vom 25. bis 29. Oktober wird ein TV-Pool über die Zeremonien live berichten, mit elf thailändischen und zwei englischsprachigen Kommentatoren. Rund um den Platz Sanam Luang mit dem königlichen Pavillon für die Einäscherung am 26. Oktober werden 136 Kameras installiert.

Mindestens 30 hohe Vertreter ausländischer Staaten werden der Einäscherungszeremonie beiwohnen, darunter ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.

An 29 Zugängen zum Platz Sanam Luang werden die Trauernden kontrolliert. Motorisierten stehen 16 Parkplätze zur Verfügung. Dort warten Shuttlebusse für die Fahrt zu Sanam Luang. Bangkoker sind aufgerufen, ihre Fahrzeuge zu Hause stehen zu lassen und mit Skytrain, Bussen oder Booten zu kommen. Für Auswärtige wurden 119 Unterkünfte, vorwiegend in Schulen und Tempeln, eingerichtet, dort gibt es auch Speisen. Für die Einäscherungszeremonien an den Nachbildungen des königlichen Pavillons im Stadtgebiet stehen den Trauernden 13 Millionen Sandelholzblumen zur Verfügung. Erwartet werden 250.000 Menschen.

Hotels in der Nähe des Platzes Sanam Luang sind ausgebucht. Das gilt vor allem für Gästehäuser und Hotels im Bereich Khao San Road, Ziel westlicher Rucksacktouristen. Supawan Tanomkieatipume, Präsidentin der Thailändischen Hotelvereinigung, zufolge wünschen sich Thais eine Unterkunft nahe Sanam Luang.