Zur Karwoche ausgepeitscht

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.20

MANILA: Die Polizei hat auf den Philippinen drei Männer festgenommen, weil sich diese trotz eines coronabedingten Verbots in der Karwoche ausgepeitscht hatten. Die Männer zwischen 18 und 20 Jahren wurden nach Angaben der Behörde am Mittwoch in San Pedro Cutud nördlich von Manila dabei erwischt, wie sie sich mit Peitschen aus Bambus und Glasscherben geißelten - ein Ritual in der Woche vor Ostern.

In dem Dorf wird traditionell die Kreuzigung Jesu nachgespielt. Dieses Jahr fällt das wegen der Covid-19-Pandemie aus. Den festgenommenen Männern droht nun wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten und ein Bußgeld von umgerechnet 910 Euro.

Das südostasiatische Inselreich ist mehrheitlich katholisch geprägt. Es gibt dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag bislang 4076 bestätigte Fälle des Virus, 203 Menschen starben.