Zum Tod von Elizabeth II: Meldungen am Samstag

Regenschirm nicht nötig: Sonne für Trauernde in London prognostiziert

LONDON: Viel Sonne, aber recht kühl: Am Wochenende können die Menschen, die sich mit einem Besuch am Sarg von Queen Elizabeth II. in London von ihrer Monarchin verabschieden wollen, wohl auf Regenschirme verzichten. Der britische Wetterdienst sagte für Samstag sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen von 17 Grad Celsius in der britischen Hauptstadt voraus, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Auch am Sonntag solle es trocken bleiben. Zehntausende Menschen standen auch in der Nacht zu Samstag in der Schlange, um der Monarchin in der Westminster Hall des britischen Parlaments in London die letzte Ehre zu erweisen.

Am Freitagmorgen hatte das Kulturministerium den Zugang zur Warteschlange kurzzeitig gestoppt, als diese eine Länge von rund acht Kilometern erreicht hatte. Zu diesem Zeitpunkt betrug die offizielle Schätzung für die Wartezeit 14 Stunden. Der Sarg wird bis Montagmorgen (06.30 Uhr) in der Halle für die Öffentlichkeit zu sehen sein, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht. Unzählige Menschen nutzten seit Mittwoch die Möglichkeit, am Sarg von Elizabeth II. innezuhalten.

Am Samstag werden die acht Enkelkinder der Königin eine Mahnwache halten. Auch Vertreter der Commonwealth-Staaten waren eingeladen, um ihr ihren Respekt zu erweisen.

Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Zum Staatsbegräbnis an diesem Montag werden Hunderte Monarchen, Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in London erwartet.