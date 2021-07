Von: Redaktion DER FARANG | 17.07.21

BANGKOK: Der stellvertretende Premierminister Supattanapong Punmeechaow will den seit Monaten diskutierten Plan dem Kabinett zur Genehmigung vorlegen, der es reichen Ausländern ermöglichen soll, über Investitionen in Thailand Langzeitvisa zu erhalten.

Laut Supattanapong hat das Centre for Economic Situation Administration (CESA) am 4. Juni im Prinzip einen Plan genehmigt, der vier Gruppen von Ausländern Langzeitvisa anbietet: sogenannte reiche Weltbürger, wohlhabende Rentner, Fachkräfte, die in Thailand arbeiten, und hochqualifizierte Frauen und Männer. Diese Gruppen sollen Anspruch auf ein Visum von bis zu 10 Jahren und die Möglichkeit haben, Land und Eigentum zu besitzen.

Reiche haben keine Altersbeschränkungen, aber diese Gruppe muss mindestens 500.000 US-Dollar in Staatsanleihen, Immobilien oder ausländische Direktinvestitionen investieren. Außerdem müssen sie ein Einkommen von mindestens 80.000 Dollar in den letzten zwei Jahren und ein Vermögen von 1 Million Dollar nachweisen. Wohlhabende Rentner müssen 50 Jahre oder älter sein, ein jährliches Einkommen von 40.000 Dollar haben und 250.000 Dollar in Staatsanleihen oder Immobilien investieren.

Fachleute, die von Thailand aus arbeiten möchten, müssen ein Jahreseinkommen von 40.000 Dollar haben und einen Bildungshintergrund von einem Master-Abschluss oder höher oder Rechte in geistigem Eigentum und fünf Jahre Erfahrung in der Forschung haben. Experten für digitale Dienstleistungen müssen für an der Börse gelistete Unternehmen arbeiten oder mindestens drei Jahre lang in privaten Unternehmen tätig sein bei einem Einkommen von mehr als 50 Millionen Dollar pro Jahr. Hochqualifizierte Fachkräfte ohne Altersbeschränkung müssen in Zielindustrien oder als akademische Experten in Universitäten oder staatlichen Behörden beschäftigt sein.