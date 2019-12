Von: Björn Jahner | 10.12.19

PATTAYA: Die Feiertage werden im Gourmetrestaurant Casa Pascal zum kulinarischen Erlebnis. Weihnachtsabendmenü am Dienstag, 24. Dezember, 18 bis 24 Uhr:

Weihnachtliche Vorspeisenplatte (Geräucherter Lachs, Krabbencocktail, Roastbeef, Parmaschinken, Bauernpastete mit Cumberland-Sauce, Waldorfsalat, marinierte Champignons). Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croûtons. Grüner Spargel mit Sauce Hollandaise. Passionsfrucht-Sorbet. Gegrilltes Rinderfilet mit Béarnaise- & Rotweinsauce oder gebratener Weihnachtstruthahn mit Preiselbeer- und Bratensauce oder thailändisches Seebarschfilet in Champagne-Sauce oder gegrilltes Schweinesteak mit Steinpilzcremesoße. Crêpes Suzettes mit Vanilleeiscreme oder traditioneller Weihnachtspudding mit Rum-Sauce und Jamaica Glace.

Preis: 1.890 Baht net. Weihnachtsmittagsmenü am Mittwoch, 25. Dezember, 11 bis 17 Uhr: Weihnachtliche Vorspeisenplatte (s. o.). Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croûtons. Passionsfrucht-Sorbet. Thailändisches Seebarschfilet in Champagne-Sauce oder gebratener Weihnachtstruthahn mit Preiselbeer- und Bratensauce oder gegrilltes Rinderfilet mit Béarnaise- & Rotweinsauce oder gebratene Entenbrust in schwarzer Pfeffer- und Orangensauce. Crêpes Suzettes mit Vanilleeiscreme oder traditioneller Weihnachtspudding mit Rum-Sauce und Jamaica Glace. Preis: 1.590 Baht net.

Reservierung, Tel.: 061-643.9969. Ort: Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza, Süd-Pattaya, Infos: Casa Pascal Restaurant​.