In diesem Haus im Chokchai Garden Home 1 in Ost-Pattaya wurde die Leiche von Hans-Peter Mack gefunden. Foto: Pattaya Rescue

PATTAYA: In einem Reihenhaus im östlichen Teil von Pattaya wurde am Montagabend (11. Juli 2023) die Leiche des vermissten deutschen Geschäftsmannes Hans-Peter Mack entdeckt. Der 62-Jährige wurde in einer großen Gefriertruhe im Chokchai Garden Home 1 Village gefunden, nachdem die Polizei aufgrund von Hinweisen und Überwachungsaufnahmen das Mietshaus durchsucht hatte. Die Aufnahmen zeigten, wie die Gefriertruhe in einem schwarzen Pick-up von vermutlich ausländischen Tätern transportiert wurde.

Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass der Leichnam von Herrn Mack in mehrere Teile zerschnitten, in schwarze Müllsäcke verpackt und in der Gefriertruhe des Mietobjekts aufbewahrt worden war. Zum Zeitpunkt der Entdeckung war niemand im Haus anwesend. Nachbarn gaben jedoch an, dass bis gestern Morgen (10. Juli 2023) noch jemand dort gewohnt habe.

Die zerstückelte Leiche wurde in einer Gefriertruhe in dem Haus aufbewahrt. Foto: Pattaya Rescue

Ein 35-jähriger Nachbar berichtete, dass ein deutscher Freund von Herrn Mack in dem Haus lebte und bereits am Wochenende von der Polizei zum Verschwinden des Geschäftsmannes befragt worden war. Der Nachbar gab an, dass der Verdächtige rund drei Monate lang in dem Haus wohnte und mit einer deutschen Frau, die körperlich beeinträchtigt ist, zusammenlebte. Beide hatten enge Beziehungen zu einer weiteren deutschen Frau, die ebenfalls zu den Verdächtigen gehört, so die Polizei. Am Montagmorgen verließen der Deutsche und die behinderte Frau das Haus, nachdem sie am Vorabend in Nongprue von der Polizei befragt worden waren.

Während der Befragung schwieg der Verdächtige und gab lediglich an, dass er mit einem Anwalt sprechen wolle. Die Beamten vermuten zudem, dass thailändische Staatsangehörige in den Mord und die Zerstückelung von Herrn Mack verwickelt sein könnten.

Die Polizei vermutet einen Geschäftskonflikt als Motiv, wollte dies jedoch noch nicht bestätigen. Eine Pressekonferenz wird für Dienstag erwartet. Foto: Pattaya Rescue

Die Mordkommission wird voraussichtlich am Dienstag (11. Juli 2023) weitere Informationen bekanntgeben, darunter auch Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Täter hinter dem Mord an Herrn Mack. Die Polizei vermutet ein Motiv im Zusammenhang mit einem Geschäftskonflikt, warnt jedoch davor, dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu bestätigen. Polizeigeneral Surachet Hakparn, stellvertretender Oberbefehlshaber der Polizei und bekannt als „Big Joke“, übernahm den Fall am Montag. Er gilt als einer der bekanntesten Polizisten Thailands.