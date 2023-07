PATTAYA: Update zum Fall des vermissten deutschen Expats in Pattaya – Am Sonntagabend (9. Juli 2023) wurden von der Polizei in Pattaya zwei Ausländer zum Verhör im Zusammenhang mit dem Verschwinden des deutschen Immobilienunternehmers Hans Peter Mack vorgeladen.

Seit seinem Verlassen seines Hauses in Pattaya am vergangenen Dienstag (4. Juli 2023) für einen Geschäftstermin zur Besprechung eines Immobiliengeschäfts bleibt der Deutsche verschwunden.

Lesen Sie auch: Deutscher Expat spurlos verschwunden

Die Polizei in Nongprue lud in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei nicht identifizierte Ausländer auf die Polizeistation vor, um sie zu verhören. In Begleitung ihrer Anwälte erschienen sie auf dem Revier und schwiegen beharrlich. Sie weigerten sich, Details zu nennen und bestanden darauf, dass ihre Anwälte für sie sprachen. Die Polizei in Nongprue erklärte, dass sie noch nicht bereit sei, persönliche Informationen über die potenziellen Verdächtigen oder ihre möglichen Verbindungen zu Herrn Mack preiszugeben.

Zuvor wurde eine weitere weibliche Verdächtige vorgeladen, um ihre Aussage zu machen, und auch sie bestand darauf, nur durch ihren Anwalt zu sprechen. Alle drei Verdächtigen vermieden den Kontakt mit den Medien und gaben keine Erklärungen gegenüber der Presse ab.

Darüber hinaus gibt es Berichte, dass die ermittelnde Polizei eine verdächtige Finanztransaktion in Höhe von über 2 Millionen Baht aufgedeckt hat, die möglicherweise in Verbindung mit dem Fall steht.

Die Polizei untersucht derzeit diese Transaktion und setzt ihre Suche nach dem Deutschen fort. Es wurden auch mehrere Grundstücke untersucht, die möglicherweise mit dem Fall in Verbindung stehen, jedoch wurden bei den Durchsuchungen bisher keine Verdachtsmomente festgestellt.

Die Familie hat eine Belohnung in Höhe von 3 Millionen Baht ausgesetzt für Hinweise, die zur sicheren Auffindung von Herrn Mack führen.