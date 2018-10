Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.18

BANGKOK: Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn wurde von der UN-Agentur für Kinder für ihre unermüdlichen Bemühungen ausgezeichnet, die Lebensqualität von Kindern in Thailand zu verbessern.

Der Preis wurde der Prinzessin im Chitralada Palace überreicht, und die Nachricht wurde am Donnerstag vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen veröffentlicht. „Ich freue mich und fühle mich geehrt, Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn den UNICEF-Preis für ihre bedeutenden Beiträge und ihr unerschütterliches Engagement für die Verbesserung des Lebens von Kindern in Thailand zu verleihen", sagte UNICEF-Geschäftsführerin Henrietta Fore. Die Prinzessin war an mehreren Projekten beteiligt, um das Leben von Kindern, insbesondere in abgelegenen Gebieten, zu verbessern. Die Projekte umfassen königliche Initiativen und andere Programme in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Organisationen.