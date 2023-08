Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.23

PATTAYA: Am Mittwochmorgen, dem 9. August, fand ein Treffen von Architekten und Ingenieuren auf dem Entwicklungsstandort Lieb Tang Rodfai Villas in Pattaya statt, um den Bau eines neuen Immobilienprojekts zu besprechen. Anwesend der Architekt Mario Kleff, der Ingenieur Dr. Songkiat Matuyapont und Dr. Krisada Srisomphorn, Leiter der Green Construction Group, SCG und Advanced Construction Technology Manager CPAC.

Lieb Tang Rodfai Villas ist eines der jüngsten Immobilienprojekte in Pattaya, das 2022 vom Architekten Mario Kleff entwickelt wurde ̶ eine Wohnsiedlung, die durch den Einsatz innovativer Beton- und fortschrittlicher Ingenieurleistungen für die Entwicklung von vorgespannten Fundamenten und Spannbetonträgern von bis zu 30 Metern ausgezeichnet ist.

Für ein neues Projekt, das der Architekt zu Beginn des Jahres 2024 plant, sind neue Lösungen für die Produktion und Installation von Spannbetonträgern bis zu 70 Metern erforderlich, die insbesondere im Hochbau in den Sonderwirtschaftszonen im Gebiet des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) weitere Investitionen erzielen könnten. Es ist wichtig, dass dieses Projekt mit modernen Konstruktionsstrategien und umweltfreundlichen Baumethoden geplant ist, um den Bedürfnissen niedriger CO2-Emissionen gerecht zu werden und umweltfreundlich zu sein.

Die Experten diskutierten Mario Kleffs architektonisches Design, das nicht nur neue Standards auf Baustellen in Pattaya festlegt, sondern auch den Begriff für Luxuswohnhäuser an der Ostküste Thailands neu definiert. Große Villen mit Wohnraum von mehreren tausend Quadratmetern sind geplant.





Das Treffen machte deutlich, dass es nicht darum geht, Gebäude mit einer hohen Anzahl von Räumen zu schaffen, sondern um offene Räume mit großen Glasscheiben, hohen Decken und überhängenden Schwimmbädern zu bauen. Moderne Wohnhäuser bei denen es um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Tragwerken in der Baukonstruktion geht. Die fertigen Pläne stehen der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung, da sich die örtliche Bauabteilung erst auf die Berechnung und die Überprüfung der Architekturpläne und Bauvorschriften vorbereiten muss.

Mario Kleff, Dr. Songkiat Matupayont und Dr. Krisada Srisomphorn sind sich jedoch einig, dass jedes Gebäude in der neuen Villenanlage eine Baugenehmigung erzielen wird.

Das am stärksten diskutierte Thema ist die Herstellung der langen Betonträger von 30, 40, 50 and 70 Meter. Solche Träger haben ein enormes Gewicht und können nur vor Ort hergestellt werden, da der Transport zum Baustandort unmöglich erscheint. Dr. Songkiat Matupayont hat Mario Kleff, der die Träger entworfen hat, den Vorschlag unterbreitet, Ultrahochleistungsbeton (UHPC) zu verwenden. Dr. Krisada Srisomphorn von CPAC kam an Bord, um diese Möglichkeit zu bestätigen.





Die Verwendung einer solchen Betonmischung ist bereits eine Innovation für Pattaya. Die erste und bislang einzige Fußgängerbrücke mit dieser neuen Betonmischung wurde in 2022 in Thailand gebaut. Dr. Songkiat Matupayont ist der Ingenieur an der dünnsten Betonbrücke in Südostasien.



Mario und Songkiat sind seit vielen Jahren befreundet und helfen sich gegenseitig an interessanten Projekten mit Ideen und Lösungen. Mit der Herstellung dieser langen Träger könnten neue Rekorde und Richtlinien festgelegt werden. Der bislang längste Spannbetonträger der Welt ist 69 Meter. Wenn Architekt Mario Kleff die offizielle Genehmigung erhält, seine Betongträger zu installieren, kann er derzeit einen neuen Weltrekord aufstellen.