Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.24

Dramatische Rettungsaktion: Touristen werden in Sicherheit gebracht, während ihr Ausflugsboot auf dem Chao Phraya Fluss in Flammen steht. Foto: Nation Tv

AYUTTHAYA: Dramatische Szenen spielten sich auf dem Chao Phraya Fluss ab. Ein Touristenboot mit 24 Passagieren an Bord geriet plötzlich in Brand. Glücklicherweise konnten alle Insassen rechtzeitig gerettet werden.

Laut einem Bericht von Nation TV brach am 16. April 2023 um 14:18 Uhr auf einem bekannten Ausflugsboot in der Provinz Phra Nakhon Si Ayutthaya ein Feuer aus. Das Boot war gerade mit 24 Touristen auf dem Chao Phraya Fluss unterwegs, um die Aussicht in der Nähe des Pom Phet Forts und des Wat Phanan Choeng Tempels zu genießen.

Alle Passagiere konnten sicher an Land gebracht werden. Ermittlungen ergaben, dass der Bootsführer bemerkte, dass die Klimaanlage im unteren Bereich nicht richtig funktionierte. Als er hinunterging, um nachzusehen, brach plötzlich ein Feuer im Rumpf des Bootes aus.

Teak-Holz als Brandbeschleuniger

Das Boot, das komplett aus Teak-Holz gebaut und etwa 3 Millionen Baht wert war, diente als hervorragender Brennstoff für die Flammen. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus und zerstörte das gesamte Boot.

Die Hafenbehörde von Ayutthaya hat eine Untersuchung des Brandes eingeleitet, um die genaue Ursache zu ermitteln. Weitere Details werden nach Abschluss der Untersuchung bekannt gegeben.

Bootsunglücke keine Seltenheit

Bootsunglücke sind in Thailand leider keine Seltenheit. Erst im Januar kenterte ein Schnellboot vor Phuket, wobei ein Mensch ums Leben kam. Im vergangenen Jahr sank ein Ausflugsboot auf dem Chao Phraya Fluss, glücklicherweise ohne Todesopfer.

Die Sicherheitsstandards auf vielen Booten lassen oft zu wünschen übrig. Überladung, mangelnde Wartung und unzureichend geschultes Personal tragen zu den Risiken bei. Die Behörden bemühen sich, die Vorschriften zu verschärfen, doch die Umsetzung bleibt eine Herausforderung.

Trotz der Gefahren erfreuen sich Bootsausflüge bei Touristen großer Beliebtheit. Die malerischen Flüsse und Küsten Thailands locken jährlich Millionen Besucher an. Für viele gehört eine Bootstour zum unverzichtbaren Teil ihres Urlaubs.