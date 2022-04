BANGKOK: Zahlreiche einheimische und ausländische Touristen strömten am Mittwoch in den Abendstunden, bzw. in der ersten Songkran-Nacht, in die Khaosan Road in Bangkok und lieferten sich ausgelassene Wasserschlachten, obwohl das an Songkran übliche, weit verbreitete Wasserspritzen bereits zum dritten Mal in Folge verboten wurde. Die Regierung begründete das Verbot mit der hohen Covid-19-Ausbreitungsgefahr.

Zuvor hatten Beamte des Bezirksamtes Phra Nakhon in den Nachmittagsstunden alle Geschäfte in der Khaosan Road angewiesen, den Touristen das Wasserspritzen zu verbieten und alle Wasser- und Eiskübel zu entfernen. Die Beamten betonten, dass diejenigen, die sich der Anordnung widersetzen, mit einer Geldstrafe von 100.000 Baht belegt werden.

Viele Touristen zeigten sich von dem Verbot dennoch völlig unbeeindruckt und lieferten sich mit Wasserpistolen einen ausgelassenen Wasserkrieg. Zudem führten sie den Behörden ausdrücklich vor Augen, was sie von den restlichen obligatorischen Covid-19-Regeln wie soziale Distanzierung und Nasen-Mund-Schutz-Pflicht halten.

Der Direktor des Bezirksamtes von Phra Nakhon reagierte auf die Verstöße und ordnete an, dass alle Geschäfte und Amüsierbetriebe bis Mitternacht schließen und alle Touristen bis dahin das Gebiet verlassen haben müssen. Die Redaktion weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die gesetzlich angeordnete Sperrstunde ohnehin bereits um 23.00 Uhr in Kraft tritt, weshalb sich die Sanktionierung des Direktors des zuständigen Bezirksamts in gewisser Weise einen „Heiße-Luft-Charakter“ hat.

Auf der thailändischen Ferieninsel Phuket, wo bereits am Dienstag ausgelassene Wasserkriege in den Touristengebieten stattfanden, wiesen Polizeibeamte der Polizeistation Patong am Mittwoch alle Geschäfte, einschließlich Kneipen und Bars, in der Bangla Walking Street an, das Wasserspritzen und gegenseitige Beschmieren mit Gesichtspuder zu unterbinden.

Obwohl sich viele Geschäfte an die Anordnung hielten, strömten im Laufe des Abends dennoch viele inländische und ausländische Touristen in die Partymeile und bespritzten sich gegenseitig mit Wasserpistolen.