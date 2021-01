Von: Björn Jahner | 11.01.21

Am Sonntag wurde Herr Andrea (2.v.l.) in Begleitung von Khun Bee (3.v.l.) als 25.000 Gast im The Bikers Café Thailand begrüßt. Foto: The Bikers Café Thailand

PATTAYA/SATTAHIP: Große Freude herrschte am 10. Januar um 16 Uhr im The Bikers Café Thailand in Sattahip: Achara Koller und Lung Tin mit Team begrüßten den 25.000 Gast – Herr Andrea mit Khun Bee.

The Bikers Café Thailand wurde am 15. Mai 2019 eröffnet und erfreut sich sowohl bei Motorradfahrern als auch bei allen anderen Gästen großer Beliebtheit. Sie loben die leckeren Speisen, die freundlichen Bedienungen und die einmalige Atmosphäre in dem Ausflugslokal, das sowohl über Sitzplätze im klimatisierten Restaurantbereich als auch im tropischen Skulpturengarten am Khlong und im neuen klimatisierten Lounge-Bereich verfügt.

Schauen Sie doch mal vorbei! Dank der neuen Autobahn zwischen Pattaya und Ban Chang/ U-Tapao ist The Bikers Café Thailand jetzt noch schneller erreichbar.

The Bikers Café Thailand hat mittwochs bis freitags von 12.00 bis 21.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 09.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Für weitere Informationen besuchen Sie Bikers-Cafe.com oder Facebook.