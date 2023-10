Von: Björn Jahner | 15.10.23

PATTAYA: Der alljährliche „Pattaya International Bikini Beach Race“ genießt den Ruf als eine der aufsehenerregendsten und außergewöhnlichsten Laufveranstaltungen der Touristenmetropole – treten hier doch Jahr für Jahr viele aufreizenden Bikini-Schönheiten sowie gut trainierte Männer gegeneinander im Strandlaufwettkampf an.

Der Name ist Programm: Frauen legen die 5 Kilometer im Bikini zurück.

Der Startschuss zum diesjährigen 5-Kilometer-Bikini-Strandlauf fällt am Samstag, 28. Oktober um 17.00 Uhr am Strand vor dem Einkaufszentrum Central Festival Pattaya Beach. Was zählt ist der Fun-Charakter des Events, der letztes Jahr mehr als 3.000 Teilnehmer an- bzw. auszog! Denn Frauen starten in knappen Badeanzügen und Männer mit freiem Oberkörper und knapper Badehose.





Zu den Höhepunkten des größten jährlichen Strandlaufs Thailands gehören auch dieses Jahr wieder viele bekannte thailändische und internationale Models, YouTuber und Prominente aus der ganzen Welt. Die Teilnehmer können an der Seite von über 100 sexy Influencern zu den pumpenden Beats am Strand laufen, mit der J-Pop-Gruppe Sherbet zu fetzigen EDM-Beats grooven und auf dem After-Party-Konzert mit Wan Thanakrit, einem talentierten thailändischen Sänger und Songschreiber, abrocken.

Infos und Registrierung unter worldsmarathons.com/mara-thon/pattaya-bikini-run sowie unter Pattaya International Bikini Beach Race auf Facebook.