Thailand ist am Wochenende zu Gast in Bülach

Bis zu 25.000 Besucher werden in Bülach erwartet. Das größte Thai-Festival der Schweiz findet bereits zum 11. Mal statt.

BÜLACH: Man muss nicht unbedingt ins Flugzeug steigen und ins ferne Thailand reisen, um für ein paar Tage die unverwechselbare Atmosphäre des südost­asiatischen Königreiches zu schnuppern – oder um ein Abonnement des Magazins DER FARANG abzuschließen! Denn dieses Wochenende ist das tropische Urlaubsparadies zu Gast in Bülach im Zürcher Unterland – und DER FARANG ist mit dabei.

Von Freitag, 16. August bis Sonntag, 18. August verwandelt sich das Areal der Stadthalle Bülach bereits zum 11. Mal in eine authentische thailändische Schlemmer- und Shoppingmeile: Das Thai Food & Culture Festival ist landesweit das größte seiner Art und lockt Jahr für Jahr Zehntausende Thailandfans aus der ganzen Schweiz ins Zürcher Unterland.

Drei Tage „Little Thailand“ in Bülach

Tropenfrüchte wie herrlich süße Mangos sind für viele Besucher ein Sinnbild für Thailand.

Auf dem riesigen Marktbereich des Thai Food & Culture Festival wird ein schier unerschöpfliches Sortiment an typisch thailändischen Speisen, Produkten und Dienstleis­tungen angeboten, wie man es wohl sonst nur auf einem quirligen „Talad“ (Markt) wie Bangkoks Chatuchak vorfindet. Für Unterhaltung ist an allen drei Festivaltagen gesorgt. Von der Eröffnungszeremonie bis zum krönenden Abschluss werden thailändische Sportler, Musiker, Tänzer und andere Künstler die Besucher begeis­tern. Zu den Höhepunkten zählt eine Tombola mit attraktiven Preisen zum wohltätigen Zweck. Als Hauptpreis wird auch in diesem Jahr wieder ein Hin-/ Rückflug nach Bangkok für zwei Personen verlost!

Mit vielen perfekt inszenierten kulturellen Shows, actiongeladenen Kampfsportaufführungen und natürlich jeder Menge Musik, fröhlichen Paraden und Modenschauen wird das Thai Food & Culture Festival selbst Kulturmuffeln ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Nach dem Shoppen auf der großen Marktmeile kann man seine müden Knochen bei einer traditionellen Thai-Massage entspannen oder seine Gelüste auf authentisches Thai Food wie Pad Khrapao, Som Tum, Satay, Tom Yum Goong oder Mango mit Klebreis stillen. Von namhaften Thai-Restaurants bis hin zu Street-Food-Ständen werden auch in diesem Jahr wieder alle kulinarischen Genüsse geboten, die Liebhabern thailändischer Speisen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Am Freitag- und Samstagabend erfolgen in der Stadthalle Bülach wieder Konzerte mit bekannten thailändischen Stars, in diesem Jahr live auf der Bühne ist Saen Naka! Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Wir sehen uns in Bülach!

​Jede Menge Tipps zum Leben oder Ruhestand in Thailand erhält man am FARANG-Medienstand aus erster Hand.

Auch in diesem Jahr ist DER FARANG wieder mit einem Medienstand auf dem Thai Food & Culture Festival in Bülach vertreten und hält ein attraktives Spezialangebot bereit, wenn man direkt am Medienstand ein Abonnement für Thailands populärstes deutschsprachiges Magazin abschließt oder verlängert:

Online-Abonnement inkl. PDF-Ausgabe:

=> 14 Monate lesen, nur 12 Monate bezahlen!*

Abonnement für die Druckausgabe:

=> + Online-Abonnement / PDF-Ausgabe gratis!*

Das Verleger­ehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger freut sich auf den Austausch mit seiner Leserschaft und beantwortet gerne Fragen zum Urlaub, Leben oder Ruhestand in den Tropen. Am FARANG-Medienstand sind die beiden Festival-Sonderausgaben FA15/2019 und FA17/2019 erhältlich. Beide Sondereditionen mit erhöhter Seitenauflage enthalten die erfolgreiche Serie Ruhestand in Thailand und präsentieren Thailand von seiner schönsten Seite. Die Leserschaft darf sich auf beeindruckende Reiseberichte aus allen Regionen des Landes freuen, die einfach Lust auf einen Urlaub im Königreich machen, sowie wertvolle Travel-Tipps, informative Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, viele nützliche Anzeigen und vieles, vieles mehr. Erhältlich ist wie immer auch interessantes Informationsmaterial der FARANG-Werbepartner.

Thai Food & Culture Festival Bülach

Fr., 16. August, von 16.00–23.30 Uhr

Sa., 17. August, von 11.00–23.30 Uhr

So., 18. August, von 10.00–20.00 Uhr

Stadthalle Bülach, Allmendstrasse 8, 8180 Bülach

Anfahrt mit Google Maps

www.maithaientertainment.com