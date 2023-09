Thailand feiert seine Nationalflagge

Von: Björn Jahner | 28.09.23

BANGKOK: Das Design der thailändischen Flagge wurde am 28. September 1917 verabschiedet, und seit 2016 wird dieser Tag als Nationalfeiertag begangen.

Foto: The Nation

Die Flagge zeigt fünf waagerechte Streifen in den Farben Rot, Weiß, Blau, Weiß und Rot, wobei der mittlere blaue Streifen doppelt so breit ist wie die anderen vier.

Das Rot steht für das Land und das Volk, das Weiß für die Religion und das Blau für die Monarchie.

Die Nationalflagge wird auch „Tri-Rong“ genannt, was so viel wie Trikolore bedeutet.

Foto: The Nation

Die erste Flagge, die für Siam verwendet wurde, war wahrscheinlich eine einfache rote Flagge, die erstmals unter König Narai (1656-1688) verwendet wurde.

Foto: The Nation

Die Flaggen der Marine nahmen später ein Symbol für den roten Hintergrund eines weißen Chakras oder den hinduistischen mythologischen Elefanten Airavata im Inneren des Chakras an.

Foto: The Nation

Die erste Flagge Siams wurde 1855 von König Mongkut (Rama IV) geschaffen und zeigt einen weißen Elefanten auf rotem Grund.

Foto: The Nation

Im Jahr 1916 erklärte König Vajiravudh (Rama VI.) zwei Versionen der Nationalflagge für den Gebrauch in Siam. Die Flagge mit dem stehenden Elefanten war für offizielle Zwecke bestimmt und zeigte einen weißen Elefanten in königlichem Ornat.

Der Legende nach entdeckte der König, dass die Flagge verkehrtherum hing. Um dies zu verhindern, schuf er eine neue Flagge für zivile Zwecke, die symmetrisch war.

Foto: The Nation

Um der Schwierigkeit zu begegnen, einen Elefanten auf der Flagge attraktiv aussehen zu lassen, wurde die Flagge in das heutige Design geändert, wobei die mittlere Farbe das gleiche Rot wie der äußere Streifen war, Später, im Jahr 1917, wurde die mittlere Farbe in Dunkelblau geändert, als Symbol für Thailands Teilnahme am Ersten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten und zum Gedenken an König Vajiravudh.

Damals galt Blau als die glückverheißende Farbe für den Samstag, den Tag, an dem Vajiravudh geboren wurde. Diese Flagge wird seither ununterbrochen als Nationalflagge Thailands sowohl für offizielle als auch für zivile Zwecke verwendet.