Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.22

CHIANG MAI: Nach dem coronabedingten Einbruch sind Fernreiseziele in diesem Jahr wieder im Kommen. Zum Start der Winterreisesaison erweitert der Michael Müller Verlag sein Fernreiseprogramm mit einem 408 Seiten starken Reisehandbuch über den Norden Thailands.

Im Unterschied zu den etablierten Badezielen im Süden hat sich der Norden ein Stück Ursprünglichkeit bewahrt. Das unterhaltsam geschriebene Buch zeigt, warum die Region ein Paradies für neugierige Entdeckernaturen geblieben ist.

Von Sukhothai bis Mae Sai

Verschiedene ethnische Gruppen prägen den abwechslungsreichen Landstrich zwischen den Ruinen von Sukhothai im Süden – der historischen Wiege Thailands – und dem Goldenen Dreieck im Norden. Kultur satt bieten die kunstvollen buddhis­tischen Tempel in der Innenstadt von Chiang Mai, während Naturliebhaber/innen zwischen Teeplantagen spazieren, Höhlen erkunden, sich unter Wasserfällen erfrischen oder den Ausblick vom höchsten Gipfel Thailands genießen. Einen exzellenten Ruf genießt auch die Küche im Norden Thailands!

Die Leichtigkeit des Seins

Die 1971 in Düsseldorf geborene Autorin Sandra Wohlfart lebt seit 2011 in der Nähe von Chiang Mai und ist mit ihrer Wahlheimat bestens vertraut. Ihre tiefe Verbundenheit mit der Region ist aus jeder Zeile zu spüren. Sandra Wohlfart war 2004 Augenzeugin des Tsunami und half beim Wiederaufbau eines durch die Flut zerstörten Resorts auf Koh Lanta. Auf diese Weise lernte die studierte Anglistin, Psychologin und Kommunikationswissenschaftlerin die Mentalität des Landes hautnah kennen. Ihr erster Tipp für Thailand-Neulinge lautet: „Thailand entdecken heißt, sich auf die Leichtigkeit des Seins einzulassen, zu entspannen, Fünfe mal gerade sein zu lassen, es wird sich schon alles finden…“

Die Bibel für Individualreisende

Die Reisehandbücher des Michael Müller Verlags richten sich an aufgeschlossene Individualreisende, die ihr Reiseziel intensiver erleben und kennenlernen möchten. Profunde Texte zu Kunst und Kultur, zur Geschichte sowie zur Tier- und Pflanzenwelt sind daher genauso reihentypisch, wie umfangreiche praktische Informationen zu Unterkünften, Restaurants, Aktivitäten und zur Mobilität vor Ort. Wo immer es sich anbietet, weisen die Bücher auf inte­ressante Wanderungen und Radtouren hin – allein oder in Begleitung eines einheimischen Guides. Und natürlich verrät das Buch ebenfalls, wo und zu welcher Tageszeit das Sichten von Elefanten am wahrscheinlichsten ist...

Thailand – der Norden (1. Auflage 2023) von Sandra Wohlfart ist im November 2022 im Michael Müller Verlag erschienen. Der Reiseführer umfasst 408 Seiten und 198 Farbfotos, 64 Karten und Pläne inkl. herausnehmbarer Karte. Erhältlich im deutschsprachigen Buchhandel für 22,90 Euro (DE), 23,60 Euro (AT) und 33,90 Franken (CH).