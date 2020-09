Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.20

Die „Plaque of Khana Ratsadon 2020" wurde am Montag entfernt. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Messingtafel, die am Sonntag von Demonstranten auf dem Platz Sanam Luang als Zeichen für eine Reform der Monarchie angebracht wurde, ist entfernt worden.

Die Stelle, an der die Tafel eingebettet worden war, war am frühen Montag mit frischem Zement bedeckt. Pro-Demokratie-Aktivisten brachten die Gedenktafel am Sonntagmorgen in einer Zeremonie an, die ihrer Meinung nach der Wiederbelebung des Geistes der Revolution von 1932 symbolisieren sollte. Die Demonstranten nannten die Gedenktafel „Plaque of Khana Ratsadon 2020". Khana Ratsadon ist der Name einer Gruppe von militärischen und zivilen Führern, die damals einen unblutigen Staatsstreich inszenierten, der die Regierung von König Prajadhipok stürzte und Thailands erste Regierung mit einer konstitutionellen Monarchie einleitete.

„Genau an dieser Stelle erklären wir, dass dieses Land ein Besitz des Volkes und nicht des Monarchen ist", heißt es in einem Teil der Inschrift. Eine ähnliche Gedenktafel erinnerte an Khana Rassadon nach der Revolution und verschwand 2017 auf mysteriöse Weise von der Royal Plaza.

Das Fine Arts Department hat angekündigt, die Demonstranten bei der Polizei zu verklagen. Sie seien in die archäologische Stätte Sanam Luang eingedrungen und für die Beschädigung der Stätte durch das Anbringen der Gedenktafel verantwortlich. Damit hätten sie gegen das Gesetz über nationale Museen und archäologische Stätten und Objekte verstoßen. Die Höchststrafe für ein solches Vergehen beträgt sieben Jahre Haft und/oder eine Geldstrafe bis zu 700.000 Baht.