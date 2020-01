Sunshine International stellt Pattaya-Projekt vor

Von: Björn Jahner | 15.01.20

PATTAYA: Andrew Stocks, Gründer und Geschäftsführer von Sunshine International mit Sitz in Hua Hin, der Marktführer für luxuriöse Altersresidenzen in Thailand, ist am Sonntag, 19. Januar um 10.30 Uhr zu Gast beim nächsten Treffen des Pattaya City Expats Clubs.

Stocks wird erste Details zu seinem neuen Projekt in Pattaya verraten. Wer darüber nachdenkt, seinen verdienten Lebensabend in Thailand in einem sicheren und komfortablen Umfeld zu verbringen, der sollte nicht verpassen, an dem Treffen teilzunehmen.