Von: Björn Jahner | 20.10.22

BANGKOK: Endlich ist es wieder so weit: In beiden Filialen des Old German Beerhouse (OGB) im Sukhumvit-Viertel ist die beliebte Sau am Spieß zurück!

Und zwar jeden Freitag im OGB @ 13 in der Sukhumvit Road Soi 13 und jeden Samstag im OGB @ 11 in der Sukhumvit Road Soi 11.

Geboten wird leckeres Spanferkel-BBQ mit Bratkartoffeln und Sauerkraut für 215 Baht (klein) und 395 Baht (groß).

Mehr erfahren auf Facebook.