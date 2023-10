Von: Björn Jahner | 15.10.23

PATTAYA: Eine gute Tasse Kaffee, gelassen geschlürft bei Gute-Laune-Musik am Strand, was gibt es Schöneres? Pasha’s Coffee Cocktail Lounge bietet nicht nur den besten Döner der Stadt, sondern überrascht auch mit einem umfangreichen Angebot an frisch gebrühten Kaffeespezialitäten für alle Kaffeetanten und Milchschaumlöffler.

Ob morgendlicher Koffeinkick nach durchzechter Clubbing-Nacht in der Pattaya Walking Street oder ein cremiger und eisgekühlter Kaffeegenuss nach einem Spaziergang über die Pattaya Beach Road am Nachmittag, der heiße Tropennachmittage etwas erträglicher macht – in Pasha’s Coffee Cocktail Lounge sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Nehmen Sie Platz im bequemen Lounge-Mobiliar mit Blick auf den Pattaya Beach und genießen Sie Sie ihren ganz persönlichen Lieblingskaffee.

Oder wie wäre es mit ausgefallenen Kaffeekreationen à la Turkish Coffee, Chocolate Coffee, Cappuccino Cold, Orange Americano, Caramel Macchiato, Cold Coconut Coffee und Latte…? Kein Problem – Pasha’s Coffee Cocktail Lounge hat sie alle!

Pasha's Coffee Cocktail Lounge umfasst auch eine kleine Rooftop-Bar mit atemberaubenden Blick aufs Meer.

Pasha’s Coffee Cocktail Lounge befindet sich direkt an der Baht-Bus-Route vor der Mike Shopping Mall (Karte), Pattaya Beach Road. Mehr erfahren Sie unter Pashas World Pattaya auf Facebook.

Öffnungszeiten: Täglich von 11.00 Uhr bis 01.00 Uhr morgens.