Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.24

Fußgänger gehen an einem beschädigten Auto vorbei. Foto: EPA-EFE/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Songkran-Feiertage 2024 fordern erneut viele Todesopfer im Straßenverkehr. Das Katastrophenschutzministerium zieht eine erschreckende Zwischenbilanz der ersten fünf Tage. Besonders die Provinz Nan ist stark betroffen.

Das Katastrophenschutzministerium hat eine besorgniserregende Zwischenbilanz der Verkehrsunfälle während der Songkran-Feiertage 2024 veröffentlicht. In den ersten fünf Tagen der siebentägigen Kampagne "Drive Safely, Thailand without Accidents" ereigneten sich landesweit bereits 1.564 Unfälle mit 206 Toten und 1.607 Verletzten.

Am fünften Tag der Kampagne, dem 15. April 2024, kam es zu 301 Unfällen mit 39 Toten und 314 Verletzten. Hauptunfallursachen waren überhöhte Geschwindigkeit (43,19%), Alkohol am Steuer (23,92%) und dichtes Auffahren (15,28%). Die meisten Unfälle ereigneten sich mit Motorrädern (83,82%) auf geraden Straßenabschnitten (78,74%).

Nan führt Unfallstatistik an

Die Provinz Nan verzeichnete mit 14 Unfällen und 16 Verletzten die höchsten Zahlen. In Chiang Rai gab es mit vier Todesfällen die meisten Verkehrstoten. Die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen war mit 18,13% am stärksten von Verletzungen und Todesfällen betroffen. Landesweit waren 51.386 Beamte an 1.756 Kontrollpunkten im Einsatz.

Das Ministerium appelliert an die Verkehrsteilnehmer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und nicht alkoholisiert zu fahren. Besonders auf Fernstraßen und stark befahrenen Strecken wird zu erhöhter Vorsicht geraten. Die Behörden setzen verstärkt auf Verkehrskontrollen und Aufklärungskampagnen, um die Unfallzahlen einzudämmen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Um die Verkehrssicherheit während der Feiertage zu erhöhen, arbeiten Polizei, Militär, Verwaltung und Freiwillige eng zusammen. An Engstellen und Einfahrten nach Bangkok werden zusätzliche Fahrspuren geöffnet und Wendemöglichkeiten gesperrt. Ampelschaltungen werden angepasst, um den Verkehrsfluss zu optimieren. Strenge Kontrollen sollen Raser und alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

Gefährliche Songkran-Tradition

Die hohen Unfallzahlen während des thailändischen Neujahrsfestes Songkran sind leider keine Seltenheit. Jedes Jahr sterben hunderte Menschen auf den Straßen, tausende werden verletzt. Neben überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer trägt auch die Tradition des Wasserspielens zur Unfallgefahr bei. Feiernde auf Pickup-Ladeflächen oder Motorrädern sind dabei besonders gefährdet. Trotz Aufklärungskampagnen halten sich viele nicht an die Sicherheitsregeln.