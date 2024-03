Von: Björn Jahner | 02.03.24

Foto: The Nation

PHUKET: Ein Schweizer und seine thailändische Frau, die kürzlich wegen eines Vorfalls in Phuket in die Schlagzeilen gerieten, entschuldigten sich am Freitag (1. März 2024) öffentlich für ihr Fehlverhalten. Der Ausländer wird beschuldigt, eine thailändische Ärztin getreten zu haben, die auf der Treppe seiner Villa saß, während seine Frau sie beschimpfte.

Die Ehefrau behauptete, sie habe die Ärztin und ihre Freundin für chinesische Touristen gehalten, die zuvor auf ihr Grundstück eingedrungen waren. Jedoch stellte sich heraus, dass sich die Treppe, auf der der Vorfall stattfand, auf öffentlichem Strandland befand, nicht auf ihrem Grundstück. Die Behörden haben mittlerweile den Abriss der Treppe angeordnet.

Der Vorfall, der am 24. Februar 2024 stattfand, zog eine große Medienpräsenz an, als das Schweizer Ehepaar vor der Provinzverwaltung von Phuket erschien. Dort legten sie ihre Sicht der Dinge dar, nachdem die Behörden sie vorgeladen hatten.

Die Frau des Schweizers erklärte, dass ein früherer Vorfall mit chinesischen Touristen sie verärgert habe, die in ihre Villa eingedrungen seien. Am Abend des 24. Februar glaubte ihr Mann fälschlicherweise, die gleiche Gruppe sei zurückgekehrt, als er zwei Frauen auf der Treppe sah. Beim Versuch, sie zu filmen, rutschte er aus und verletzte sich dabei.

Die 26-jährige Ärztin, Opfer des Vorfalls, erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Schweizer. Sie erzählte der Polizei, dass sie und eine Freundin am 24. Februar gegen 19.30 Uhr nach dem Abendessen am Strand von Yamu spazieren gegangen waren. Sie setzten sich auf die Stufen, von denen sie annahmen, dass sie öffentliches Eigentum seien, um den Vollmond zu betrachten. Plötzlich spürte sie etwas, das sich wie ein Tritt in den Rücken anfühlte und sie und ihre Freundin unvorbereitet traf. Sie sagte, dass der Mann sie mit einem Mobiltelefon gefilmt und sie beschimpft habe.

Sie führte fort, dass dann die Frau des Mannes aufgetaucht sei und ihr gesagt habe, dass sie die beiden erschießen könne, ohne für schuldig befunden zu werden, da ihr Sohn ein einflussreicher Polizeibeamter sei.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung und seelischer Schädigung gegen den Schweizer. Bei der Inspektion der Treppe stellten die Behörden fest, dass sie sich auf öffentlichem Grund befand, weshalb das Opfer keinen Hausfriedensbruch begangen hatte. Die Anweisung zur Demontage der Treppe wurde dem Ehepaar erteilt.

Der stellvertretende Gouverneur von Phuket, Adul Chuthong, unterstrich die Bedeutung von Gerechtigkeit in Streitigkeiten und rief zu einem respektvollen Miteinander zwischen Einheimischen und ausländischen Touristen auf.

Der Schweizer sagte, dass er den Vorfall bedauere, und fügte hinzu, dass er nie gedacht hätte, dass der Fall so eskalieren würde. Er sagte, dass er sich in der Nacht des Vorfalls nicht entschuldigt habe, da er immer noch wütend sei, angesichts dessen, was seine Frau zuvor erlebt habe. Jetzt wolle er die Ärztin persönlich aufsuchen und sich bei ihr entschuldigen.

Der öffentlichkeitswirksame Fall hat nicht überraschend einige ausländerfeindliche Äußerungen hervorgerufen, und einige Netizen meinten, die Behörden sollten sich mit dem Geschäft des Schweizers befassen.

Der Schweizer selbst betonte, dass er bereit sei, die Behörden ermitteln zu lassen. Sein Elefantencamp habe sich strikt an das Gesetz gehalten, Steuern gezahlt und die Gehälter der Angestellten im Einklang mit dem Gesetz gezahlt.