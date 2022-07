Von: Björn Jahner | 17.07.22

Am 26. Juni 2022 war die indische Motorradmarke Royal Enfield zu Gast im The Bikers Café Thailand. Fotos: Koller

SATTAHIP: Jeden letzten Sonntag des Monats veranstaltet The Bikers Café Thailand in Sattahip einen anderen Motorrad-Themen-Event, zumeist in Zusammenarbeit mit einer lokalen Motor­radvertretung. Am 26. Juni war der indische Motorradhersteller Royal Enfield zu Gast und erfuhr großes Inte­resse von den Gästen.

Auch wenn es der Wettergott nicht so gut meinte, strömten trotzdem wieder Biker aus dem gesamten Großraum Pattaya wie auf Ameisenpfaden nach Sattahip und nahmen an der Veranstaltung teil, die bis ins letzte Detail perfekt organisiert wurde – vom aufmerksamen Parkplatzservice bis hin zum leckeren Buffet mit vielen internationalen und thailändischen Speisen.

Ausgestellt wurden sechs schöne Modelle, die auch gleich vor Ort Probegefahren werden konnten.

Biker trotzen dem Regen

„Wir sind sehr glücklich, dass wir trotz des starken Regens 265 Gäste zum Royal Enfield Meet im The Bikers Café begrüßen durften“, erzählt Event-Organisator Martin Koller. „Viele Gäste freuten sich, sechs verschiedene, tolle Motorräder testen zu können und die schönen Messemodelle trugen dazu bei, dass diese Veranstaltung von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein voller Erfolg war“, betont Koller.

Das Interesse der Gäste war so groß, dass alle sechs Testmotorräder fast permanent unterwegs waren. Am Stand von Liqui Moly deckten sich zudem viele Besucher mit hochwertigen Motorenölen und Additiven des deutschen Herstellers für ihren „Schatz auf zwei Rädern“ ein.

Trotz kräftigem Regen besuchten 265 Gäste das beliebte Motorrad-Themen-Restaurant in Sattahip.

„United“ im The Bikers Café

Auffallend war, dass nicht nur Motorradclubs (MCs) an der Veranstaltung teilnahmen, sondern Motorrad-Freunde generell. „Ein Großteil unserer Gäste ist nicht in Motorclubs involviert, sondern fährt mit Gleichgesinnten oder auch allein“, erklärt Koller. Das Ergebnis ist eine entspannte und familiäre Atmosphäre.

„Ehrlich gesagt macht es uns schon ein wenig stolz und auch sehr glücklich, dass trotz des Regens viele Leute mit dem Motorrad oder dem Auto zu uns gefahren sind und die Gelegenheit genutzt haben, gemeinsam mit allen Bikern und Gästen unter dem Motto ‚United @ The Bikers Café Thailand‘ zu feiern“, freut sich Koller.

Vor oder nach der Probefahrt genossen die Gäste ein leckeres Buffet mit vielen westlichen und Thai-Gerichten.

BMW Motorrad kommt!

Nicht vergessen: Der nächste Motorradthemen-Event findet am Sonntag, 24. Juli 2022 von 11.00 bis 16.00 Uhr statt – BMW Motorrad Meet @ The Bikers Café Thailand!

Das beliebte Ausflugslokal befindet sich direkt an der Sukhumvit Road in Plutaluang in Sattahip und hat mittwochs bis freitags von 11.45–21.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 09.00–21.00 Uhr geöffnet (montags und dienstags geschlossen). Koordinaten: 12.678059, 100.958995. Mehr erfahren Sie unter www.bikers-cafe.com.