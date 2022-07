PATTAYA: Nach längerer Festivalpause aufgrund des Omikron-Ausbruchs in Thailand und der zurückliegenden Bürgermeisterwahl veranstaltet die Stadtverwaltung Pattaya mit dem „Pattaya Music Festival 2022“ im August erstmals wieder eine Großveranstaltung, die insbesondere den Inlandstourismus ankurbeln dürfte.

Das Musikfestival wird auch diesmal wieder an vier Wochenenden an verschiedenen Standorten in der Stadt veranstaltet – umsonst und draußen:

Part 1

Freitag, 5. August & Samstag, 6. August 2022 @ Pattaya Beach. Das Festival erstreckt sich über die Beach Road mit drei Bühnenbereichen in Höhe Dusit-Kurve, Höhe Pattaya Soi 6 und Höhe Pattaya Klang. Zu den Headlinern gehören Slot Machine und Potato (Pattaya Klang), Flur und Lomo Sonic (Dusit-Kurve) sowie Buddha Bless und Twopee Southside (Soi 6). Die Beach Road wird während des Festivals für den Verkehr gesperrt.

Part 2

Freitag, 12. August & Samstag, 13. August 2022 @ Jomtien Beach. Das Festival umfasst eine Bühne auf dem Mehrzwecksportfeld am Jomtien Beach. Zu den Headlinern gehören Violette Wautier, Lipta und Stamp.

Part 3

Freitag, 19. August & Samstag, 20. August 2022 @ Pattaya Klang. Das Festival umfasst eine Bühne an der Pattaya-Klang-Abzweigung auf der Beach Road. Zu den Headlinern gehören Paradox und Clash.

Part 4

Freitag, 26. August & Samstag, 27. August 2022 @ Pattaya Klang. Das Festival umfasst eine Bühne an der Pattaya-Klang-Abzweigung auf der Beach Road. Zu den Headlinern gehören Polycat, Tattoo Colour, Getsunova, Cocktail, ETC, Klear und Big Ass.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.facebook.com/PattayaMUSICFestival.