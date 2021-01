BANGKOK: Reiseveranstalter haben die Idee ins Spiel gebracht, ausländische Touristen mit Impfpaketen anzulocken, nachdem die erste Charge von Impfstoffen im Februar das Land erreichen wird.

Laut Chamnan Srisawat, Präsident des Tourism Council of Thailand (TCT), sollten die einmonatigen Reisepakete 150.000 Baht kosten, einschließlich einer 14-tägigen Quarantäne in einer alternativen staatlichen oder lokalen Quarantäneeinrichtung und der Ausgaben für die Impfung. Der Plan ziele darauf ab, die Reiseveranstalter und Hoteliers an den wichtigsten Reisezielen zu unterstützen. Wenn die Food and Drug Administration genehmige, dass private Krankenhäuser mehr Covid-19-Impfstoffe reservierten, könnten Reiseveranstalter mit Hospitälern zusammenarbeiten, um Impfungen für ausländische Reisende anzubieten. „Die mit dem Tourismus verbundenen Unternehmen werden nicht in der Lage sein, sich über Wasser zu halten, bis Massenimpfungsprogramme weltweit stattfinden", fügte Chamnan hinzu.