Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.21

BANGKOK: Die Regierung erwägt, in diesem Jahr die Einwanderungsregeln zu überarbeiten, um Ausländern und Langzeittouristen den Aufenthalt im Land zu erleichtern. Dies ist Teil einer Strategie, die Investitionen und Tourismuseinnahmen anzukurbeln, sobald die Viruspandemie nachlässt.

Die vorgeschlagenen Änderungen könnten bedeuten, dass Ausländer nicht mehr alle 90 Tage Berichte über ihren Aufenthaltsort bei der Immigration einreichen müssen - eine zutiefst unpopuläre Regel, besonders jetzt, da das Online-Anmeldesystem seit mehr als einem Monat ausgefallen ist. Ausländer, die versuchen, ihre Anträge online zu stellen, werden mit einer auffälligen Animation begrüßt, die die Einwanderungsbehörde in einem glamourösen Licht darstellt, gefolgt von einer einfachen Textnachricht, die besagt, dass das System „vorübergehend wegen Wartungsarbeiten geschlossen" ist. Es werden keine weiteren Informationen gegeben, auch nicht, wann das System wieder bereitsteht. Die Einwanderungsregeln seien der Hauptschmerzpunkt für Expats, die in Thailand arbeiten, betont der 54-jährige Chayotid Kridakorn, der eine Arbeitsgruppe der Regierung leitet, um Investitionen in Thailand zu erleichtern. „Wir wollen es für Ausländer einfacher machen, in Thailand zu leben und zu arbeiten."

Die Behörden glauben, dass die Erleichterung des Zuzugs von Fachkräften für ausländische Unternehmen und des Verbleibs westlicher Rentner in Thailand die Wirtschaft ankurbeln wird, die im vergangenen Jahr den größten Einbruch seit mehr als zwei Jahrzehnten erlitt. Laut der Bank of Thailand wird das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts erst im dritten Quartal 2022 wieder das Niveau von vor Covid erreichen.

Ein detailliertes Rahmenwerk zur Ankurbelung von Investitionen und Tourismus soll dem Wirtschaftsausschuss der Regierung innerhalb eines Monats vorgelegt werden Zu den Plänen gehört die Verbesserung der Vorschriften für Einwanderung, Visumsanträge und Arbeitserlaubnisse für ausländische Experten, einschließlich der Lockerung der Anforderung an ausländische Beschäftigte. Das Rahmenwerk wird auch Anreize für ausländische Investoren beinhalten, wie z.B. Senkungen der Körperschaftssteuer, gelockerte Regeln für den Besitz von Immobilien und Anreize für Rentner und Start-up-Unternehmen.