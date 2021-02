Putsch in Myanmar: Prayut bekräftigt Nichteinmischung

BANGKOK: Nach dem Militärputsch im Nachbarland Myanmar und der Festnahme der De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weiterer hochrangiger Politiker hat Premierminister Prayut Chan-o-cha deutlich gemacht, Thailand werde sich an die Prinzipien der ASEAN-Gruppe halten, an die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten eines anderen Landes.

Der General hat die Medien aufgerufen, vorsichtig über die gegenwärtige Lage in Myanmar zu berichten, um eine Verschärfung des Konfliktes, der die Wirtschaft beeinträchtigen könnte, zu vermeiden. Prayut äußerte die Sorge, dass der Putsch die Investitionen thailändischer Unternehmen in der Sonderwirtschaftszone Dawei beeinflussen könne. Der Premierminister hat Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith zum Leiter des Verhandlungsteams ernannt, um Richtlinien zu finden, die den betroffenen Investoren helfen.

Der ASEAN-Vorsitzende hat eine Erklärung zu den Entwicklungen in Myanmar herausgegeben:

1. Die ASEAN-Mitgliedsstaaten haben die gegenwärtigen Entwicklungen in der Republik der Union von Myanmar aufmerksam verfolgt.

2. Wir erinnern an die Ziele und Prinzipien, die in der ASEAN-Charta verankert sind, einschließlich des Festhaltens an den Prinzipien der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der guten Regierungsführung, der Achtung und des Schutzes der Menschenrechte und der Grundfreiheiten.

3. Wir bekräftigen, dass die politische Stabilität in den ASEAN-Mitgliedstaaten für die Verwirklichung einer friedlichen, stabilen und prosperierenden ASEAN-Gemeinschaft von wesentlicher Bedeutung ist.

4. Wir ermutigen zur Fortsetzung des Dialogs, zur Aussöhnung und zur Rückkehr zur Normalität in Übereinstimmung mit dem Willen und den Interessen des Volkes von Myanmar.