Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.24

Mitarbeiter der Wahlkommission falten am 27. Dezember 2023 in einem Logistiklager in Tangerang, Indonesien, die Stimmzettel für die bevorstehenden Parlamentswahlen. Die Parlamentswahlen in Indonesien werden am 14. Februa... Foto: EPA-EFE/Adi Weda

JAKARTA: In Indonesien streben rund 80 Prominente, darunter der ehemalige Leadsänger von Dewa 19, Elfonda Mekel, nach politischen Ämtern in den Wahlen am 14. Februar. Elfonda, der für die regierende PDI-P in Jakarta kandidiert, fokussiert sich auf soziale Themen wie Armut und Gesundheitsversorgung.

Das Phänomen der Prominenten in der Politik ist weltweit verbreitet, mit Beispielen wie Arnold Schwarzenegger in den USA und Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine. In Indonesien nutzen politische Parteien die Bekanntheit und den Einfluss von Berühmtheiten, um Wähler zu gewinnen.

Einige Prominente, wie Rieke Diah Pitaloka, Dede Yusuf und Nurul Arifin, haben sich als fähige Politiker erwiesen. Rieke ist eine ehemalige Schauspielerin und nun eine hochrangige Gesetzgeberin bei der PDI-P. Dede, ein ehemaliges Model und Schauspieler, ist seit über einem Jahrzehnt in der Politik tätig. Nurul ist stellvertretende Vorsitzende der Golkar-Partei.

Trotz einiger Erfolgsgeschichten gibt es Bedenken hinsichtlich der politischen Erfahrung vieler Prominenter. Analysten warnen, dass der Zustrom unerfahrener Berühmtheiten die Qualität der Legislative beeinträchtigen könnte, da Parteien oft Pragmatismus über Kompetenz stellen.

Anang Hermansyah, ein bekannter Rockmusiker, und Muhammad Farhan, ehemaliger Fernsehmoderator und Schauspieler, kandidieren ebenfalls. Sie setzen sich für Themen wie Gesundheits- und Bildungsinfrastruktur sowie Meinungsfreiheit ein.

Aktuell bleibt abzuwarten, wie sich diese Mischung aus Prominenz und Politik auf die Wahlen und die zukünftige politische Landschaft Indonesiens auswirken wird.