Von: Björn Jahner | 11.03.23

I.K.H. Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Foto: The Nation

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya den Rang eines Hauptgenerals verliehen und sie zu einer Spezialistin der Königlich Thailändischen Armee ernannt, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“.

Der Erlass Seiner Majestät wurde am Freitag (10. März 2023) im Königlichen Amtsblatt („Royal Gazette“) veröffentlicht, und die Ernennungen treten am 1. April 2023 in Kraft.

Prinzessin Sirivannavari ist die einzige Tochter von König Rama X. und seiner früheren Gemahlin Sujarinee Vivacharawongse. Die Prinzessin arbeitete als Modedesignerin und nahm an Wettkämpfen in den Sportarten Badminton und Reiten teil.