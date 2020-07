Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.20

Marine-Offiziere schauen sich ein Modell eines chinesischen U-Bootes bei einer Ausstellung des Militärs in Bangkok an. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Entscheidung verteidigt, die Beschaffung von Waffen für die Streitkräfte in den Haushaltsentwurf für 2021 aufzunehmen, nachdem sie am Mittwoch in der ersten Lesung im Parlament von der Opposition kritisiert worden war.

Oppositionspolitiker debattierten darüber, ob das Verteidigungsministerium im nächsten Jahr über einen Haushalt von 223,4 Milliarden Baht verfügen soll. Der Betrag ist Teil des 3,3-Billionen-Budgets der Regierung für das Haushaltsjahr 2021. Die Opposition wollte, dass die Streitkräfte die Beschaffung von Waffen, einschließlich U-Booten, einstellen. Abgeordnete forderten, der Verteidigungshaushalt solle gekürzt werden, um zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme des Königreichs und anderer Notfallpläne nach Covid-19 beizutragen.

Der Premierminister bestand jedoch darauf, dass jedes Waffenbeschaffungsprojekt mehrere Jahre in Anspruch nimmt, da die Herstellung und der Import militärischer Ausrüstung lange dauern. Er sagte auch, dass diese Projekte eine beträchtliche Summe an Mitteln erfordern. „Da wir in letzter Zeit nicht viele Mittel für den Kauf neuer Waffen und anderer militärischer Hardware erhalten haben, sind etwa 70 bis 80 Prozent der vorhandenen Waffen alt und müssen ersetzt werden", sagte Prayut. Die Anschaffung würde die hohen Wartungskosten senken.