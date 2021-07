Prayut: Lockdown wird voraussichtlich verlängert

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha bedauert die hohen Covid-19-Todesfälle. In einem Videointerview mit dem Regierungssprecherteam sagte er, er habe Mitgefühl mit den vielen Menschen, die unter der Pandemie und ihren Auswirkungen litten. Gleichzeitig deutete er eine mögliche Verlängerung der strikten Beschränkungen und des Lockdowns in den 13 dunkelroten Provinzen an.

Der General ergänzte, dass die seit dem 20. Juli in den 13 dunkelroten Zonen Thailands verhängten Maßnahmen, zu denen die Schließung zahlreicher Veranstaltungsorte, eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 4 Uhr, das Verbot von Versammlungen ab fünf Personen, das Verbot, in Restaurants zu essen, und Reisebeschränkungen zwischen den Provinzen gehören, auf Empfehlung medizinischer Experten wahrscheinlich bis auf Weiteres verlängert werden. Die Beschränkungen sollten am 2. August auslaufen.

Prayut räumte ein, dass die zunehmenden Neuinfektionen und Todesfälle alarmierend seien und den Eindruck erweckten, dass sich die allgemeine Pandemie-Situation in Thailand verschlechtere. Im Vergleich mit der Situation in mehreren anderen Ländern sei die Lage in Thailand jedoch besser, da die tägliche Genesungsrate steige. Er verwies auf die hart arbeitenden Mediziner, von denen viele seit zwei Monaten ohne einen Tag Pause im Einsatz seien.

Der Premier macht sich ernsthafte Sorgen um infizierte Menschen in häuslicher Isolation. Sie hätten möglicherweise keine Familie, die sich um sie kümmern könnten. Die Menschen in der gleichen Gemeinschaft, z. B. in Wohnsiedlungen, sollten ihren Nachbarn helfen.