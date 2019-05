Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.19

BANGKOK: Ministerpräsident und Junta-Chef Prayut Chan-o-cha hat ein neues Lied veröffentlicht und sich von der Krönungszeremonie inspirieren lassen.

Sein neuntes Lied mit dem Titel „Thai is Thai March" wurde am Montag vorgestellt, teilte Oberst Taksada Sangkhajun mit, Sprecherin des Premierministers. General Prayut habe bei der Krönungszeremonie gesehen, wie Thais zusammenstanden und Seiner Majestät, dem König, treu blieben. Seit seiner Machtübernahme in 2014 hat Prayut jedes Jahr Texte für patriotische Lieder verfasst: „Returning Happiness to the People" (2014), „Because You Are Thailand“ (2015), „Hope and Faith” (2016), „Bridge” (2017), „Diamond Heart” (2018), „Fight for the Nation” (2018), „In Memory” (2019) und „New Day” (2019).