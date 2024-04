Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.24

Der stellvertretende thailändische Polizeichef Surachate Hakparn (C) wird von den Medien umringt, nachdem er in der Taopoon-Polizeistation in Bangkok die Ermittlungsbeamten anfangs April getroffen hat, die ihn wegen angeblicher Geldwäsche verhaften sollen