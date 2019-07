Von: Redaktion DER FARANG | 23.07.19

JAKARTA (dpa) - Sechs Monate nach dem Anschlag auf eine katholische Kathedrale im Süden der Philippinen mit 22 Toten hat die Polizei in Indonesien die Attentäter eigenen Angaben zufolge identifiziert.

Demnach sprengte sich ein indonesisches Ehepaar am 27. Januar in dem Gotteshaus in Jolo auf der gleichnamigen Insel in der Provinz Sulu in die Luft, wie der Sprecher der nationalen Polizei, Dedi Prasetyo, am Dienstag in Jakarta sagte. Der Polizei sei dieser Ermittlungserfolg dank Aussagen von Mitgliedern einer örtlichen Extremistengruppe gelungen, die mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Verbindung stehe.

Vor dem Anschlag habe sich das Paar dem IS in Syrien anschließen wollen, sagte Dedi weiter. Die beiden seien aber von türkischen Behörden gestellt und 2017 nach Indonesien ausgeliefert worden.

Wenige Tage nach dem Attentat hatte der IS die Tat für sich reklamiert. Zeitweise hatte die philippinische Armee vermutet, dass die Sprengsätze deponiert worden seien, also nicht von Selbstmord-Attentätern gezündet wurden. Bei dem Anschlag während eines Gottesdienstes waren zudem mehr als 100 Menschen verletzt worden.