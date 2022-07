Von: Björn Jahner | 01.08.22

Pedro Zwahlen, ehemaliger Missionsschef in Canberra wurde zum neuen Schweizer Botschafter in Thailand ernannt. Foto: Qode Brisbane

EILMELDUNG - BANGKOK: Pedro Zwahlen, bis vor kurzem Missionschef in Canberra, wurde zum außerordentlichen und bevollmächtigten Schweizer Botschafter im Königreich Thailand, im Königreich Kambodscha sowie in der Demokratischen Volksrepublik Laos, mit Sitz in Bangkok, ernannt.

Weitere Informationen zum neuen Schweizer Botschafter in Thailand erfahren Sie in Kürze.