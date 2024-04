Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.24

PATTAYA: Die Küstenstadt Pattaya erhält derzeit ein Facelifting. Entlang der 2,7 Kilometer langen Strandpromenade laufen umfangreiche Verschönerungsmaßnahmen. Das ambitionierte Projekt soll nicht nur das Stadtbild aufwerten, sondern auch die Aufenthaltsqualität für Einheimische und Touristen verbessern.

Pattayas Strandpromenade wird derzeit einer großen Verjüngungskur unterzogen. Unter der Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Manoch Nongyai soll das Projekt die Landschaft der Stadt neu definieren und noch vor dem ursprünglich geplanten Fertigstellungstermin abgeschlossen werden.

Mit einem Budget von 166 Millionen Baht wird das Erscheinungsbild der Stadt aufgewertet und die Annehmlichkeiten für Einwohner und Touristen verbessert. Die Umgestaltung umfasst unter anderem die Entfernung von Palmen, um Platz für die Erweiterung einer Einbahnstraße zwischen Nord- und Zentral-Pattaya zu schaffen. Mit der Ausführung des Projekts wurde die Nong Nooch Landscape and Garden Design Co., Ltd. beauftragt.

Erweiterung der Gehwege geplant

Der stellvertretende Bürgermeister zeigte sich zuversichtlich, dass das Projekt zügig voranschreitet und noch vor Ablauf der Vertragsfrist abgeschlossen sein wird. Derzeit sind bereits 80 Prozent der Gehwegarbeiten abgeschlossen, und das Gesamtprojekt liegt vor dem Zeitplan. Ursprünglich sollte das Projekt erst im nächsten Jahr fertiggestellt werden, nun wird jedoch mit einem früheren Abschluss gerechnet.

Zusätzlich zum Strandprojekt ist eine weitere Initiative im Gange, um die Gehwege vor der Walking Street, einer beliebten Touristenattraktion in Pattaya, zu verbessern. Die derzeitige Größe der Gehwege führt oft zu Überfüllung, so dass Fußgänger, insbesondere bei belebten Veranstaltungen, auf die Straße ausweichen müssen. Dieses Projekt zielt darauf ab, diese Probleme durch eine Verbreiterung der Gehwege zu beheben. Die Stadt hat mit den örtlichen Geschäftsinhabern verhandelt, die einer Erweiterung der Gehwege um 1,5 Meter zugestimmt haben.

Aufwertung der Infrastruktur hat Priorität

"Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement für die Verbesserung des Stadtbildes und die Bereitstellung verbesserter Einrichtungen sowohl für Einwohner als auch für Touristen. Unsere laufenden Bemühungen zur Aufwertung der städtischen Infrastruktur, wie die Erweiterung von Gehwegen und die Verbesserung der Strandlandschaft, spiegeln unser Engagement wider, Pattaya zu einem besseren Ort zum Leben und Besuchen zu machen", betonte Manoch Nongyai.

Pattaya setzt auf nachhaltigen Tourismus

Die Küstenstadt Pattaya ist seit langem ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt. In den letzten Jahren hat die Stadt jedoch verstärkt Anstrengungen unternommen, um ihr Image aufzupolieren und sich als nachhaltiges Reiseziel zu positionieren. Dazu gehören nicht nur Verschönerungsmaßnahmen wie die aktuelle Umgestaltung der Strandpromenade, sondern auch Initiativen zur Förderung eines umweltfreundlichen Tourismus.

So hat die Stadt beispielsweise ein Verbot von Einwegplastik am Strand eingeführt und setzt verstärkt auf die Nutzung erneuerbarer Energien. Auch die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und der Ausbau von Fahrradwegen stehen auf der Agenda. Ziel ist es, Pattaya als eine lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt zu präsentieren, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher attraktiv ist.