Pattaya Inside mit Hotte Flink

Von: Björn Jahner | 28.12.19

PATTAYA: Mit seiner Video-Kolumne Pattaya Inside hält Horst Müller alias Hotte Flink deutschsprachige Urlauber und Residenten auf YouTube über die neuesten Geschehnisse in der Touristenmetropole auf dem Laufenden.

Vorgestellt werden Menschen in Pattaya, Angebote der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde im Begegnungszentrum Pattaya, Geschehnisse und Events der deutschsprachigen Community und aktuelle Informationen aus der City Hall.

Themen der neuesten Videokolumne

Adriano Giurgiu.

Im Weihnachts-Special von Pattaya Inside wird Adriano Giurgiu vorgestellt, der sich um Straßenhunde und -katzen in Pattaya kümmert. Derzeit betreut der Deutsche mit seinen Helfern mehr als 60 Hunde und 40 Katzen in seiner „Second Chance Shelter“ sowie neuerdings auch zwei Ziegen und einige Hühner! Wer das Projekt unterstützen möchte, kann mit Adriano Giurgiu über Facebook in Kontakt treten.

Mit dem Ende der Einsatzzeit von Pfarrer Wolfgang Leuschner ist das Begegnungszentrum Pattaya (BZ) in Naklua seit Mai dieses Jahres „pfarrerlos“. Trotzdem geht das Leben im BZ weiter. Hotte Flink nahm am Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember teil und interviewte den Leitungskreisvorsitzenden Peter Hirsekorn und den Vertreter des BZ bei der evangelischen Gemeinde in Bangkok Otto Römer.

Weihnachtsgottesdienst im Begegnungszentrum Pattaya.

Auch in Pattaya werden unzählige Weihnachtsveranstaltungen ausgerichtet. Hotte Flink nahm an zwei ganz besonderen teil:

Am 25. Dezember besuchte er die Weihnachtsfeier der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT), die für die Kinder des Waisenhauses, der Gehörlosenschule, des Drop-in-Centers und des Child Protection and Development Centers (CPDC) im Pattaya Orphanage ausgerichtet wurde. Viele Sponsoren und Unterstützer nahmen an der Veranstaltung teil, darunter auch bekannte Persönlichkeiten wie Reiner „Calli“ Calmund und Prinzessin Iris von Sachsen. Für die Leiterin des Waisenhauses Radchada Chomjinda („Khun Toy“) war es die letzte Weihnachtsfeier in ihrer Funktion, da sie zum Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand geht, wie sie Hotte Flink im Interview erzählt.

Weihnachtsfeier der Human Help Network Foundation.

Am 26. Dezember fand die Weihnachtsfeier der Father Ray Foundation für die Kinder und Jugendlichen aller Einrichtungen der Stiftung statt, unter anderem von der Blindenschule in Naklua, vom Children‘s Home in Ost-Pattaya und der Berufsschule an der Sukhumvit Road. In Bild und Ton hält Hotte Flink fest, mit welcher Freude und Energie die Kinder sowie Jugendlichen trotz ihres schweren Schicksals das Leben bestreiten.

Weihnachtsfeier der Father Ray Foundation.

Um das Weihnachts-Special 2019 der Video-Kolumne zu schauen, besuchen Sie den YouTube-Kanal „Pattaya inside“. Die Beiträge dürfen natürlich gerne geteilt und geliked werden. Wer keine Folge verpassen möchte kann „Pattaya inside“ auch abonnieren.