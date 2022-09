Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.22

PATTAYA: Die Beach Road wird von Freitag bis Samstag von 18.30 bis 20.30 Uhr vorübergehend gesperrt, um das kommende Pattaya Festival zu ermöglichen.

Zur Sicherheit derjenigen, die am Pattaya Festival teilnehmen, wird der Verkehr von der Kurve in der Nähe des Dusit Thani Hotels die Beach Road hinunter bis zur Kreuzung Central Pattaya Beach an beiden Tagen von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr gesperrt.

Wenn Sie daran teilnehmen möchten, können Sie Ihr Fahrzeug an den folgenden Stellen parken:

Wat Chaimongkol

Mueang Pattaya 8 School

Central Marina

Mike Shopping Mall

Big C in South Pattaya

Big C Extra

Terminal 21

Space

Royal Garden Plaza

Central Festival

Bali Hai Pier Parking Building

Lotus in North Pattaya

Lotus in South Pattaya

The Leela Resort & Spa Pattaya

Sawang Boriboon Foundation

Das Festival bietet eine Parade, Musik-Konzerte, kulturelle Veranstaltungen, Essen, Spaß und vieles mehr. Der Eintritt ist frei. Die Parade findet um 19 Uhr auf der Beach Road statt.