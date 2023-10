Von: Björn Jahner | 16.10.23

BANGKOK/PATTAYA: Anlässlich der Eröffnung des neuen Schweizer Honorarkonsulates in Pattaya organisiert die Swiss Society Bangkok (SSB) am Freitag, 20. Oktober und Samstag, 21. Oktober 2023 eine Exkursion in die Touristenmetropole.

Unter dem Motto „Get Together“ findet das monatliche Treffen der SSB am Freitag, 20. Oktober 2023 um 18.00 Uhr im Restaurant Casa Pascal in Süd-Pattaya statt, für das Kim und Pascal Schnyder ein exklusives Menü (800 Baht pro Person) kreieren werden. Um 19.00 Uhr stellt sich die neue Schweizer Honorarkonsulin der Provinz Chonburi Esther Kaufmann den Teilnehmern vor und wird über ihre Dienstleistungen informieren.

Am Samstag, 21. Oktober 2023 steht ein Bootsausflug auf dem Programm. Die Abfahrt erfolgt um 10.00 Uhr in der Ocean Marina Pattaya in Na-Jomtien, Rückkehr um ca. 16.30 Uhr. SSB-Mitglieder zahlen 1.900 Baht/ Person, Nicht-Mitglieder 2.900 Baht/ Person, Kinder in Begleitung eines Erwachsenen können kostenlos teilnehmen. Im Teilnahmepreis inklusive sind Mittagessen, Snacks, Softdrinks sowie der Ausflug mit einer Jacht mit Lounge und Rutsche (siehe Foto oben).

Der Abschluss des SSB-Ausflugs findet am Sonntag, 22. Oktober um 18.30 Uhr im Ristorante da Marco statt. Chef Marco hat ein außergewöhnliches Menü für seine Schweizer Gäste kreiert (1.450 Baht net./ Person).

Anmeldung und weitere Informationen bei der Swiss Society Bangkok.