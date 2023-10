Von: Björn Jahner | 13.10.23

PATTAYA: Am Donnerstag (12. Oktober 2023) wurde das neue Schweizer Honorarkonsulat Chonburi mit Sitz in Pattaya-Jomtien offiziell eröffnet. Es ist nach Chiang Mai und Phuket das dritte Schweizer Honorarkonsulat in Thailand. Das Zuständigkeitsgebiet umfasst die Ostküstenprovinzen Chonburi, Chanthaburi, Rayong und Trat.

Die offizielle Eröffnungszeremonie erfolgte am Donnerstag um 15.00 Uhr und wurde von S. E. Pedro Zwahlen, dem Schweizer Botschafter in Thailand, geleitet, der Esther Kaufmann als neue Schweizer Honorarkonsulin im „Team Switzerland“ herzlich willkommen hieß.

Die Zeremonie wurde von hochrangigen Vertretern der Provinzverwaltung Chonburi sowie auch von Pattayas Bürgermeister Poramet Poramet Ngampichet beigewohnt, die Esther Kaufmann alles Gute zu ihrer anspruchsvollen Aufgabe wünschten.

Für den Publikumsverkehr öffnet das neue Schweizer Honorarkonsulat am kommenden Montag, den 16. Oktober 2023.

Das Schweizer Honorarkonsulat befindet sich in den Räumlichkeiten vom Reisebüro My Office 4 Travel in der View Talay Resicence 4 (Karte) in der Nachbarschaft zur Chonburi Immigration Pattaya in Jomtien Soi 5.

Die Schweizerische Botschaft in Bangkok hat Esther Kaufmann nachfolgende Aufgaben übertragen:

Repräsentieren der offiziellen Schweiz in ihrem Zuständigkeitsgebiet

Kontaktpflege mit der Schweizer Gemeinschaft an der Ostküste

Beistand für Durchreisende, nicht immatrikulierte Schweizer Staatsangehörige im Rahmen des konsularischen Schutzes (z. B. Unglücksfälle, Abgabe von provisorischen Reisedokumenten für die Rückreise ins Heimatland, Haftfälle)

Sämtliche Dienstleistungen des Schweizer Honorarkonsulates Chonburi sind gebührenfrei.

Nachfolgende Dienstleistungen und Belange werden nach wie vor vom Schweizer Konsularzentrum in Bangkok behandelt:

Beglaubigungen und Bestätigungen jeglicher Art

Immatrikulationen

Auskunftserteilung/ Entgegennahme von Anträgen im Rahmen von amtlichen Aufgaben wie Einbürgerungen, Passwesen, Beglaubigungen und Zivilstandsangelegenheiten

Erteilung von Visaauskünften sowie Entgegennahme von Visagesuchen

Handelsauskünfte

Tag der offenen Tür im Schweizer Honorarkonsulat

Am Mittwoch, 17. Oktober 2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr veranstaltet das neue Schweizer Honorarkonsulat Chonburi einen Tag der offenen Tür, zu dem alle Schweizer Residenten herzlich eingeladen sind.

Das Schweizer Honorarkonsulat Chonburi befindet sich an nachfolgender Adresse:

Consulate of Switzerland

My Office 4 Travel Co., Ltd.

489/9 M. 12, Jomtien Soi 5

Nongprue, Banglamung

Chonburi 20150

Tel.: +66 (0)38-250.040

Fax: + 66 (0)38-250.039

E-Mail: pattaya[at]honrep.ch

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10.00 bis 16.00 Uhr