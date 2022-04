Von: Björn Jahner | 17.04.22

PATTAYA: Am Dienstag, 19. April 2022 feiert Pattaya das Songkran-Fest – und zwar mit heißen „Ibiza Pacha Beats“ in Pasha’s Coffee Cocktail Lounge vor der Mike Shopping Mall an der Beach Road.

Nach dem großen Erfolg des „Oceanbeat Electronic Music Festival“ am Bamboo Beach Pattaya und der gelungenen Wiedereröffnung der Mixx Discoteque Pattaya haben sich Aslan & Icke (Pasha’s Coffee Cocktail Lounge, Pasha’s Kebab & Pizza) und Edie Pay (Resident DJ Mixx Pattaya) zusammengetan und laden alle House- und Techno-Fans am Dienstag, 19. April 2022 ab 12.00 Uhr zur „Songkran Ibiza Pacha Beats Party“ ein.

An Songkran verwandelt sich Pasha's Coffee Cocktail Lounge einen Tag lang in Pattayas „echten“ Beach Club – mit heißen House- und Techno-Sounds der angesagtesten DJs der Stadt. Foto: Jahner

Tanzmäuse und Tanzbären dürfen sich auf elektrisierende Beats der Mixx-DJs in einem der angesagtesten Baywatch-Spots an der Pattaya Beach Road freuen – mitten im Herzen von Pattaya!

Wer die Oceanbeats-Partys am Bamboo Beach liebt, der darf die „Songkran Ibiza Pacha Beats Party“ am 19. April 2022 auf keinen Fall verpassen. Foto: Jahner

Live an den Decks stehen Pattayas House-Götter Eddie Pay & Mathew White aka Pay & White sowie DJ Myles, Patrize, Richard Grey, Wesley Hypes, DJ Knight, Groovy T, V, DJ Benz, Fluke, Amp 69 und Chompoo.

„Don’t drink & drive!” Pasha’s Coffee Cocktail Lounge befindet sich direkt an der Baht-Bus-Linie vor der Mike Shopping Mall an der Beach Road. Foto: Jahner

Eintritt frei. Mehr Infos auf Facebook. Standort auf Google Maps.