Von: Redaktion DER FARANG | 29.02.20

KRABI: Als Polizisten in einem Hotel in Ao Nang an die Zimmertür eines Gastes klopften, störten sie einen Amerikaner und eine Frau aus Ungarn beim Drehen eines Pornofilms.

Das Hotel hatte die Beamten informiert, ein ausländisches Paar habe ein Zimmer gebucht und ihre Aufenthaltsgenehmigung weit überzogen. Die Polizei rückte an und erwischte das Paar beim Pornodrehen. Der 31-jährige Amerikaner und seine 22-jährige Partnerin gaben an, sie hätten aus finanziellen Gründen Pornos gemacht und an eine Website im Ausland geschickt. Die Polizei beschuldigte das Paar, Pornos für Geld zu drehen, und ihr Visum um 256 Tage überzogen zu haben. Zudem wurde die Filmausrüstung konfisziert.