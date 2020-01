Österreich soll erstmals eine Verteidigungsministerin bekommen

WIEN (dpa) - Auch wenn eine Einigung zwischen der konservativen ÖVP und den Grünen in Österreich über eine Koalition noch nicht fix ist, haben die beiden Parteien am dritten Tag in Serie Teile ihrer Ministerliste veröffentlicht.

Demnach soll Klaudia Tanner die erste österreichische Verteidigungsministerin werden. Die Juristin wird vor der großen Herausforderung stehen, das finanziell angeschlagene Bundesheer wieder auf stabilere Beine zu stellen.

Außenminister der Alpenrepublik soll Alexander Schallenberg bleiben. Der 50 Jahre alte Karrierediplomat hatte das Amt nach dem Bruch der ÖVP-FPÖ-Regierung übernommen. Nach aktuellem Stand wäre Schallenberg der einzige Minister des Expertenkabinetts, der in seinem Amt bleiben darf. Das Expertenkabinett mit Kanzlerin Brigitte Bierlein an der Spitze war nach dem Bruch der rechtskonservativen Regierung in Folge des Ibiza-Videos eingesetzt worden.

Innenminister soll der bisherige ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer werden, der Grüne Rudi Anschober ist als Sozialminister vorgesehen.

ÖVP und Grüne wollten sich am Mittwochnachmittag zu ihrer letzten Verhandlungsrunde treffen und danach die Ergebnisse der Koalitionsgespräche präsentieren. Es galt als sehr wahrscheinlich, dass der ÖVP-Chef und designierte Kanzler Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler dann die Einigung auf ein Regierungsbündnis verkünden. Eine detaillierte Vorstellung des Koalitionsvertrages ist erst für Donnerstag geplant.